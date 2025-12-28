З графіками та екстрено: як сьогодні у Києві вимикають світло
У Києві сьогодні на правому березі будуть діяти графіки відключень світла, а ось на лівому - все ще тривають екстрені відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" в Україні сьогодні діють стабілізаційні відключення електроенергії. Вони стосуються як побутових, так і промислових споживачів.
Однак у Києві після вчорашньої атаки РФ ситуація з енергопостачання залишається складною.
Графіки відключень світла для правого берега Києва на сьогодні
- Підгрупа 1.1 відключення: з 00:00 до 04:30, з 11:00 до 15:00, з 21:30 до 24:00
- Підгрупа 1.2 відключення: з 00:00 до 04:30, з 11:00 до 15:00, з 21:30 до 24:00
- Підгрупа 2.1 відключення: з 00:00 до 04:30, з 11:00 до 15:00, з 21:30 до 24:00
- Підгрупа 2.2 відключення: з 00:00 до 04:30, з 11:00 до 15:00, з 21:30 до 24:00
- Підгрупа 3.1 відключення: з 04:00 до 08:00, з 14:30 до 18:30
- Підгрупа 3.2 відключення: з 04:00 до 08:00, з 14:30 до 18:30
- Підгрупа 4.1 відключення: з 04:00 до 08:00, з 14:30 до 18:30
- Підгрупа 4.2 відключення: з 04:00 до 08:00, з 14:30 до 18:30
- Підгрупа 5.1 відключення: з 00:00 до 01:30, з 07:30 до 11:30, з 18:00 до 22:00
- Підгрупа 5.2 відключення: з 00:00 до 01:30, з 07:30 до 11:30, з 18:00 до 22:00
- Підгрупа 6.1 відключення: з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:30, з 18:00 до 22:00
- Підгрупа 6.2 відключення: з 00:00 до 00:30, з 18:00 до 22:00
Масштабна атака РФ на Україну 27 грудня
У ніч на 27 грудня та вранці російські війська завдали по Україні масштабного комбінованого удару, застосувавши ракети різних типів і ударні дрони.
У Міністерстві енергетики повідомили, що під ворожий вогонь потрапили об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.
Головним напрямком атаки РФ були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували одразу в семи районах міста.
