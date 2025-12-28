Все ще без світла: в Україні 29 грудня будуть діяти графіки відключень

В Україні 29 грудня продовжиться дія графіків відключення електроенергії для населення та графіків обмеження потужності для промисловості. Обмеження торкнуться більшості регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" в Telegram .

Зазначається, що протягом усієї доби 29 грудня в більшості регіонів України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Причини обмежень - наслідки російських терактів проти української енергетики. Кількість одночасно задіяних під час відключень черг не розкривається.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.