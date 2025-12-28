Все ще без світла: в Україні 29 грудня будуть діяти графіки відключень
В Україні 29 грудня продовжиться дія графіків відключення електроенергії для населення та графіків обмеження потужності для промисловості. Обмеження торкнуться більшості регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" в Telegram.
Зазначається, що протягом усієї доби 29 грудня в більшості регіонів України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Причини обмежень - наслідки російських терактів проти української енергетики. Кількість одночасно задіяних під час відключень черг не розкривається.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, за даними "Укренерго", Міненерго та ДТЕК, в Україні енергетики поступово повертають електроенергію після російських обстрілів. Однак десятки тисяч споживачів досі залишаються без світла.
Як і раніше, впродовж сьогоднішнього дня - неділі, 28 грудня, - в різних областях України діяли та продовжують діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Станом на ранок неділі, 28 грудня, ситуація з енергопостачанням у Києві залишається напруженою. На правобережжі діють графіки відключень електроенергії, тоді як на лівому березі вже понад добу тривають аварійні знеструмлення. Причина - масований теракт РФ 27 грудня.