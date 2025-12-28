Все еще без света: в Украине 29 декабря будут действовать графики отключений

В Украине 29 декабря продолжится действие графиков отключения электроэнергии для населения и графиков ограничения мощности для промышленности. Ограничения коснутся большинства регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" в Telegram .

Отмечается, что в течение всех суток 29 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Причины ограничений - последствия российских терактов против украинской энергетики. Количество одновременно задействованных во время отключений очередей не раскрывается.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.