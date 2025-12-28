Все еще без света: в Украине 29 декабря будут действовать графики отключений
В Украине 29 декабря продолжится действие графиков отключения электроэнергии для населения и графиков ограничения мощности для промышленности. Ограничения коснутся большинства регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
Отмечается, что в течение всех суток 29 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Причины ограничений - последствия российских терактов против украинской энергетики. Количество одновременно задействованных во время отключений очередей не раскрывается.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Отметим, по данным "Укрэнерго", Минэнерго и ДТЭК, в Украине энергетики постепенно возвращают электроэнергию после российских обстрелов. Однако десятки тысяч потребителей до сих пор остаются без света.
Как и раньше, в течение сегодняшнего дня - воскресенья, 28 декабря, - в разных областях Украины действовали и продолжают действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина.
По состоянию на утро воскресенья, 28 декабря, ситуация с энергоснабжением в Киеве остается напряженной. На правобережье действуют графики отключений электроэнергии, тогда как на левом берегу уже более суток продолжаются аварийные обесточивания. Причина - массированный теракт РФ 27 декабря.