UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Ще сильніше похолодання та негода: лише одна частина країни сьогодні уникне дощів

07:00 29.05.2026 Пт
2 хв
Холодна маса надходить з півночі Європи
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 29 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 29 травня, в Україні суттєво похолоднішає. Майже по всій країні прогнозують дощі, а подекуди також грози та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Рекордна спека охопить майже всю планету: в ООН назвали рік

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, температура повітря вдень становитиме +13+17 градусів. Трохи тепліше буде на Закарпатті та півдні країни - до +17+20 градусів.

У нічні години очікується ще холодніша погода - лише +4+11 градусів.

Як зазначила Діденко, дощі ймовірні практично в усіх областях України.

В Укргідрометцентрі пояснили, що на території країни пануватиме холодна та волога повітряна маса, яка надходитиме з півночі Європи. Погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску.

Вдень атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі майже в усі регіони, окрім західних областей. У південній частині країни можливі грози.

Також синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер. Його швидкість становитиме 7-12 м/с, а в більшості областей Правобережжя пориви сягатимуть 15-20 м/с.

За прогнозом, потепління в Україні почнеться вже з перших днів червня.

Фото: яка температура повітря буде 29 травня в Україні (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікуються періодичні дощі та рвучкий північно-західний вітер. Температура повітря вдень становитиме близько +15 градусів.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.

Раніше метеорологи вже оприлюднили попередній прогноз погоди на червень.

За їхніми даними, середня температура першого місяця літа очікується на 1,5 градуси вище за норму, а грозові процеси стануть активнішими.

Також стало відомо, якої біди наробила негода в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в УкраїніГідрометцентрЕкологіяПогодаВ'ячеслав НегодаПогода в Києві