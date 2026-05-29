Еще сильнее похолодание и непогода: только одна часть страны сегодня избежит дождей

Сегодня, 29 мая, в Украине существенно похолодает. Почти по всей стране прогнозируют дожди, а местами также грозы и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит +13+17 градусов. Немного теплее будет на Закарпатье и юге страны - до +17+20 градусов.
В ночные часы ожидается еще более холодная погода - всего +4+11 градусов.
Как отметила Диденко, дожди вероятны практически во всех областях Украины.
В Укргидрометцентре объяснили, что на территории страны будет господствовать холодная и влажная воздушная масса, которая будет поступать с севера Европы. Погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.
Днем атмосферные фронты принесут кратковременные дожди почти во все регионы, кроме западных областей. В южной части страны возможны грозы.
Также синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре. Его скорость составит 7-12 м/с, а в большинстве областей Правобережья порывы будут достигать 15-20 м/с.
По прогнозу, потепление в Украине начнется уже с первых дней июня.
Фото: какая температура воздуха будет 29 мая в Украине (meteo.gov.ua)
В столице сегодня ожидаются периодические дожди и порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха днем составит около +15 градусов.
По их данным, средняя температура первого месяца лета ожидается на 1,5 градуса выше нормы, а грозовые процессы станут более активными.
Также стало известно, какой беды наделала непогода в Украине.