Ще сильніше похолодання та негода: лише одна частина країни сьогодні уникне дощів

07:00 29.05.2026 Пт
2 хв
Холодна маса надходить з півночі Європи
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 29 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 29 травня, в Україні суттєво похолоднішає. Майже по всій країні прогнозують дощі, а подекуди також грози та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, температура повітря вдень становитиме +13+17 градусів. Трохи тепліше буде на Закарпатті та півдні країни - до +17+20 градусів.

У нічні години очікується ще холодніша погода - лише +4+11 градусів.

Як зазначила Діденко, дощі ймовірні практично в усіх областях України.

В Укргідрометцентрі пояснили, що на території країни пануватиме холодна та волога повітряна маса, яка надходитиме з півночі Європи. Погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску.

Вдень атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі майже в усі регіони, окрім західних областей. У південній частині країни можливі грози.

Також синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер. Його швидкість становитиме 7-12 м/с, а в більшості областей Правобережжя пориви сягатимуть 15-20 м/с.

За прогнозом, потепління в Україні почнеться вже з перших днів червня.

Фото: яка температура повітря буде 29 травня в Україні (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікуються періодичні дощі та рвучкий північно-західний вітер. Температура повітря вдень становитиме близько +15 градусів.

За їхніми даними, середня температура першого місяця літа очікується на 1,5 градуси вище за норму, а грозові процеси стануть активнішими.

