Еще сильнее похолодание и непогода: только одна часть страны сегодня избежит дождей

Сегодня, 29 мая, в Украине существенно похолодает. Почти по всей стране прогнозируют дожди, а местами также грозы и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит +13+17 градусов. Немного теплее будет на Закарпатье и юге страны - до +17+20 градусов.

В ночные часы ожидается еще более холодная погода - всего +4+11 градусов.

Как отметила Диденко, дожди вероятны практически во всех областях Украины.

В Укргидрометцентре объяснили, что на территории страны будет господствовать холодная и влажная воздушная масса, которая будет поступать с севера Европы. Погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Днем атмосферные фронты принесут кратковременные дожди почти во все регионы, кроме западных областей. В южной части страны возможны грозы.

Также синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре. Его скорость составит 7-12 м/с, а в большинстве областей Правобережья порывы будут достигать 15-20 м/с.

По прогнозу, потепление в Украине начнется уже с первых дней июня.

Фото: какая температура воздуха будет 29 мая в Украине (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются периодические дожди и порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха днем составит около +15 градусов.