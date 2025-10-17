Ще понад 700 окупантів та 5 танків: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, на фронті зберігається висока інтенсивність бойових дій. Від початку доби відбулося 146 бойових зіткнень.

Найбільшу кількість штурмів знову зафіксовано на Покровському напрямку.

Також триває оборонна операція Сил оборони України на Покровському напрямку.

За інформацією Генштабу, підступи до Покровська перетворюються на "ще одне велике кладовище для російської армії", де ліквідуються тисячі окупантів.