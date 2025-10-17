UA

Ще понад 700 окупантів та 5 танків: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото ілюстративне: втрати РФ на фронті станом на 17 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За останню добу, з 16 на 17 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 730 військовослужбовців. Також ЗСУ знищили п'ять танків та 35 артилерійських систем.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1128030 (+730) осіб;
  • танків - 11266 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 23394 (+10) од;
  • артилерійських систем - 33748 (+35) од;
  • РСЗВ - 1520 (+0) од;
  • засоби ППО - 1228 (+1) од;
  • літаків - 427 (+0) од;
  • гелікоптерів - 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 71025 (+588);
  • крилаті ракети - 3864 (+5);
  • кораблі/катери - 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 64541 (+73);
  • спеціальна техніка - 3978 (+1).

Ситуація на фронті

Нагадаємо, на фронті зберігається висока інтенсивність бойових дій. Від початку доби відбулося 146 бойових зіткнень.

Найбільшу кількість штурмів знову зафіксовано на Покровському напрямку.

Також триває оборонна операція Сил оборони України на Покровському напрямку.

За інформацією Генштабу, підступи до Покровська перетворюються на "ще одне велике кладовище для російської армії", де ліквідуються тисячі окупантів.

Генштаб ВСУВійна в Україні