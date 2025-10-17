RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Еще более 700 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото иллюстративное: потери РФ на фронте по состоянию на 17 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За последние сутки, с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте еще 730 военнослужащих. Также ВСУ уничтожили пять танков и 35 артиллерийских систем.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1128030 (+730) чел;
  • танков - 11266 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 23394 (+10) ед;
  • артиллерийских систем - 33748 (+35) ед;
  • РСЗО - 1520 (+0) ед;
  • средства ПВО - 1228 (+1) ед;
  • самолетов - 427 (+0) ед;
  • вертолетов - 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 71025 (+588);
  • крылатые ракеты - 3864 (+5);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 64541 (+73);
  • специальная техника - 3978 (+1).

 

Ситуация на фронте

Напомним, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. С начала суток произошло 146 боевых столкновений.

Наибольшее количество штурмов снова зафиксировано на Покровском направлении.

Также продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины на Покровском направлении.

По информации Генштаба, подступы к Покровску превращаются в "еще одно большое кладбище для российской армии", где ликвидируются тысячи оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине