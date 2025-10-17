Еще более 700 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. С начала суток произошло 146 боевых столкновений.

Наибольшее количество штурмов снова зафиксировано на Покровском направлении.

Также продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины на Покровском направлении.

По информации Генштаба, подступы к Покровску превращаются в "еще одно большое кладбище для российской армии", где ликвидируются тысячи оккупантов.