Еще более 700 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За последние сутки, с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте еще 730 военнослужащих. Также ВСУ уничтожили пять танков и 35 артиллерийских систем.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 октября 2025 года ориентировочно составляют:
Напомним, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. С начала суток произошло 146 боевых столкновений.
Наибольшее количество штурмов снова зафиксировано на Покровском направлении.
Также продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины на Покровском направлении.
По информации Генштаба, подступы к Покровску превращаются в "еще одно большое кладбище для российской армии", где ликвидируются тысячи оккупантов.