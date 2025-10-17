На фронті відбулося майже 150 боїв: Генштаб назвав найгарячіший напрямок доби

Станом на 22:00, 16 жовтня, на фронті від початку доби відбулося 146 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв знову зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Протягом дня держава-терорист завдала одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосувала 37 ракет та скинула 125 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 372 дрони-камікадзе та здійснили 3 301 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дві атаки на позиції наших захисників. Крім того, завдав сім авіаударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 182 обстріли, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

Противник 14 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

Одинадцять разів агресор намагався просунутися на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку сьогодні українські захисники відбили десять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка та Ямпіль. Один бій досі триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану. Дві атаки досі тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 153 особи - убитими та пораненими. Наші воїни знищили два танки, одну артилерійську систему, 21 безпілотний літальний апарат, два пункти управління БпЛА, чотири одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки. Також уразили три одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки, три артилерійські системи, три пункти управління БпЛА та 12 укриттів для особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка. Ще два бойові зіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка. Чотири бойові зіткнення досі тривають. Авіаудару зазнав населений пункт Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів. Під авіаударом опинилося Козацьке.