Ще понад 700 окупантів та 5 танків: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото ілюстративне: втрати РФ на фронті станом на 17 жовтня (Getty Images)

За останню добу, з 16 на 17 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 730 військовослужбовців. Також ЗСУ знищили п'ять танків та 35 артилерійських систем.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 жовтня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1128030 (+730) осіб;

танків - 11266 (+5) од;

бойових броньованих машин - 23394 (+10) од;

артилерійських систем - 33748 (+35) од;

РСЗВ - 1520 (+0) од;

засоби ППО - 1228 (+1) од;

літаків - 427 (+0) од;

гелікоптерів - 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 71025 (+588);

крилаті ракети - 3864 (+5);

кораблі/катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни - 64541 (+73);

спеціальна техніка - 3978 (+1).