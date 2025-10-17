Еще более 700 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото иллюстративное: потери РФ на фронте по состоянию на 17 октября (Getty Images)

За последние сутки, с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте еще 730 военнослужащих. Также ВСУ уничтожили пять танков и 35 артиллерийских систем.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 октября 2025 года ориентировочно составляют: личного состава - около 1128030 (+730) чел;

танков - 11266 (+5) ед;

боевых бронированных машин - 23394 (+10) ед;

артиллерийских систем - 33748 (+35) ед;

РСЗО - 1520 (+0) ед;

средства ПВО - 1228 (+1) ед;

самолетов - 427 (+0) ед;

вертолетов - 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня - 71025 (+588);

крылатые ракеты - 3864 (+5);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 64541 (+73);

специальная техника - 3978 (+1).