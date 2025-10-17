ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Еще более 700 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Пятница 17 октября 2025 08:27
UA EN RU
Еще более 700 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото иллюстративное: потери РФ на фронте по состоянию на 17 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За последние сутки, с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте еще 730 военнослужащих. Также ВСУ уничтожили пять танков и 35 артиллерийских систем.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1128030 (+730) чел;
  • танков - 11266 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 23394 (+10) ед;
  • артиллерийских систем - 33748 (+35) ед;
  • РСЗО - 1520 (+0) ед;
  • средства ПВО - 1228 (+1) ед;
  • самолетов - 427 (+0) ед;
  • вертолетов - 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 71025 (+588);
  • крылатые ракеты - 3864 (+5);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 64541 (+73);
  • специальная техника - 3978 (+1).

Еще более 700 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. С начала суток произошло 146 боевых столкновений.

Наибольшее количество штурмов снова зафиксировано на Покровском направлении.

Также продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины на Покровском направлении.

По информации Генштаба, подступы к Покровску превращаются в "еще одно большое кладбище для российской армии", где ликвидируются тысячи оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит