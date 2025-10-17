Еще более 700 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил потери РФ за сутки
За последние сутки, с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте еще 730 военнослужащих. Также ВСУ уничтожили пять танков и 35 артиллерийских систем.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 октября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1128030 (+730) чел;
- танков - 11266 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 23394 (+10) ед;
- артиллерийских систем - 33748 (+35) ед;
- РСЗО - 1520 (+0) ед;
- средства ПВО - 1228 (+1) ед;
- самолетов - 427 (+0) ед;
- вертолетов - 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 71025 (+588);
- крылатые ракеты - 3864 (+5);
- корабли/катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны - 64541 (+73);
- специальная техника - 3978 (+1).
Ситуация на фронте
Напомним, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. С начала суток произошло 146 боевых столкновений.
Наибольшее количество штурмов снова зафиксировано на Покровском направлении.
Также продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины на Покровском направлении.
По информации Генштаба, подступы к Покровску превращаются в "еще одно большое кладбище для российской армии", где ликвидируются тысячи оккупантов.