Ще понад 1200 загарбників і 40 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Збройні сили відновили позиції біля Вовчанська Харківської області. Натомість росіяни сформували ще одну армію для розгортання на Харківському напрямку.

На фронті найбільш запеклі бої відбуваються на Покровському та Краматорському напрямках, а також біля Торецька.

У Пентагоні не виключають, що Північна Корея може відправити війська для допомоги Росії у війні проти України. Однак у відомстві переконані, що ці війська стануть "гарматним м'ясом".

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