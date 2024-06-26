Ще понад 1200 загарбників і 40 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 25 на 26 червня, становили 1220 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 538 060 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 19 бойових броньованих машин і 40 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Збройні сили відновили позиції біля Вовчанська Харківської області. Натомість росіяни сформували ще одну армію для розгортання на Харківському напрямку.
На фронті найбільш запеклі бої відбуваються на Покровському та Краматорському напрямках, а також біля Торецька.
У Пентагоні не виключають, що Північна Корея може відправити війська для допомоги Росії у війні проти України. Однак у відомстві переконані, що ці війська стануть "гарматним м'ясом".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.