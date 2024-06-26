ЗСУ відновили позиції у Вовчанську, а РФ може кинути в Україну нову армію: карти ISW

Українські захисники мали успіх в районі Вовчанська, де відновили втрачені позиції у місті. Російські загарбники, вірогідно, сформували ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні, зокрема на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Сили оборони України нещодавно просунулися в межах Вовчанська на півночі Харківської області 25 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська.

25 червня бої тривали біля Липців і Глибокого та поблизу Вовчанська та Тихого.

Російський "воєнкори" стверджував, що війська РФ завдали п'ятого удару з використанням тритонної плануючої бомби ФАБ-3000 з єдиним модулем планування та корекції (UMPC) проти ЗСУ у Вовчанську, хоча в ISW не можуть це підтвердити.

23 червня речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Юрій Повх заявив, що російські окупанти мають намір перекинути на Харківський напрямок підрозділи "9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії".

Він також сказав, що війська РФ перекинули підрозділи з Херсонської області та інших невстановлених напрямків на Харківський.

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 25 червня також повідомив, що війська РФ мають намір перекинути частини 155-ї окремої морської піхотної бригади та "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії" на Харківський напрямок, щоб компенсувати російські великі втрати.

В ISW зазначили, що нещодавно спостерігали за повідомленнями про те, що російські військові перекинули підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади та 9-ї мотострілецької бригади із заходу та південного заходу міста Донецька на Харківський напрямок, але не фіксували жодних повідомлень щодо російської "51-ї армії".

"Заяви українських офіційних осіб свідчать про те, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду, можливо, відродженій "51-й армії" часів Другої світової війни", - йдеться у звіті.

Аналітики Інституту вивчення війни додають, що разом з тим зараз у РФ тривають широкомасштабні реформи, включаючи "створення нових загальновійськових формувань армійського рівня", а посилання в українських джерелах на "51-шу армію" можуть бути "першим показником того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україну".

Операція №2 - Луганська область

Повідомляється, що 25 червня російські окупанти просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російські війська вели наступальні дії в районі Синьківки, біля Піщаного, Степової Новоселівки, Стельмахівки, біля Копанок і Андріївки, поблизу Греківки, Макіївки, Невського, біля Торського і Тернів, а також в районі Серебрянського лісництва 24 і 25 червня.

Російський "воєнкор" стверджував, що частини російського 423-го мотострілецького полку просунулися на захід до Стельмахівки та почали бої в межах населеного пункту, але в ISW не знайшли підтвердження.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська під час механізованого штурму чисельністю взводу.

На відео з геолокацією, опублікованому 24 червня, видно, як ЗСУ відбивають механізовану атаку розміром взвод із 4 бойових броньованих машин (БМП) на південь від Спірного, під час якої війська РФ незначно просунулися.

Російські блогери продовжували стверджувати, що путінські війська ведуть бої та просуваються в межах Роздолівки, а в ISW спостерігали геолокаційне підтвердження того, що війська РФ увійшли в південно-східну частину населеного пункту станом на 23 червня.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники продовжували атаки на в районі Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного та Виїмки, а також біля Роздолівки 24 і 25 червня.

25 червня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, але без жодного підтвердженого просування.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження бойових дій поблизу Калинівки, біля Іванівського, поблизу Андріївки та Кліщіївки 24 і 25 червня.

25 червня війська РФ продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але без підтвердженого просування.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито досягли околиць Північного після захоплення Шумів, хоча в ISW ще не спостерігали візуального підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 24 червня війська РФ атакували поблизу Північного та Південного, а 25 червня випустили 11 керованих плануючих бомб по Торецьку.

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 червня, показують, що війська РФ просунулися в польовому районі на північ від Сокіл.

25 червня російські "воєнкори" поширили геолокаційні зображення, які також підтверджують, що війська РФ утримують позиції вздовж дороги O0544 Очеретине-Покровськ на північний захід від Очеретиного.

Російські блогери також розповідали, що війська РФ наступають біля Яснобродівки, і нібито частково оточили українські війська в цьому районі.

Російські та українські джерела повідомляли про продовження бойових дій поблизу Олександрополя, біля Євгенівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокіла, Новоселівки Першої, біля Уманського та Яснобродівки, поблизу Карлівки, Невельського та Карлівського водосховища.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на захід від міста Донецьк 25 червня, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на північ вулицями Толстого, Григорія Сковороди та Ломоносова у східній Красногорівці.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов 25 червня опублікував кадри, на яких українські війська нібито відбивають російську механізовану атаку на Кураховому у невстановлену дату, і зазначив, що під час атаки ЗСУ знищили до 7 одиниць російської важкої техніки.

Російські та українські джерела повідомляли про продовження бойових дій у Красногорівці та поблизу Георгіївки, а також на південний захід від Донецька поблизу Костянтинівки та Парасковіївки 24 та 25 червня.

25 червня в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей в районах Урожайного та Старомайрського тривали обмежені позиційні бойові дії.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просуваються на захід від Старомайорського та рухаються до центру Урожайного вулицями Садовою та Степовою, хоча в ISW не помітили візуальних доказів.

"Південна вісь"

25 червня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного, Вербового та Малої Токмачки, але лінія фронту не змінилася.

25 червня тривали бої на лівому березі Херсонської області, в тому числі під Кринками, але лінія фронту не змінилася.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні щодо оперативної обстановки протягом доби 25 червня і станом на пізній вечір повідомляли, що на фронті було зафіксовано 123 бойові зіткнення.

Також у військовому командуванні повідомили, що на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій - кількість боєзіткнень зросла до 42. Також у Генштабі розповіли, що 9 спроб ворога наблизитися до позицій ЗСУ біля Часового Яру, Іванівського та Андріївки, на Краматорському напрямку, зазнали невдачі.