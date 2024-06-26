Еще более 1200 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

Напомним, Вооруженные силы восстановили позиции около Волчанска в Харьковской области. Впрочем россияне сформировали еще одну армию для развертывания на Харьковском направлении.

На фронте наиболее ожесточенные бои происходят на Покровском и Краматорском направлениях, а также у Торецка.

В Пентагоне не исключают, что Северная Корея может отправить войска для помощи России в войне против Украины. Но в ведомстве убеждены, что эти войска станут "пушечным мясом".

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