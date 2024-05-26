Ще понад 1100 загарбників, літак і 24 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 25 на 26 травня, становили 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 501 190 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 бойових броньованих машин (ББМ) і 24 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, минулої ночі росіяни обстріляли Україну крилатими ракетами та аеробалістичною ракетою "Кинджал". Основна атака була спрямована на місто Старокостянтинів Хмельницької області.
Крім того, вдень 25 травня агресор обстріляв Харків. Внаслідок удару по торговельному центру "Епіцентр" загинуло 11 людей.
Також 25 травня бійці 110-ї бригади збили у Донецькій області російський штурмовик Су-25.
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