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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість жертв різко збільшилася

Харків, Неділя 26 травня 2024 06:23
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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість жертв різко збільшилася Фото: наслідки російського удару по "Епіцентру" в Харкові 25 травня (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові кількість загиблих через вчорашній російський бомбовий удар по гіпермаркету "Епіцентр" збільшилася більш ніж удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Так, станом на цей ранок вже відомо про 11 загиблих. Хоча напередодні ввечері підтверджене число жертв було 5 людей. Також ще 17 громадян значилися як зниклі безвісти, й десятки - постраждали.

"На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей", - написав чиновник у своєму Telegram рано вранці.

Російський авіаудар по харківському "Епіцентру"

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, близько другої години дня російські окупанти завдали бомбових ударів по гіперпаркету "Епіцентр". В цей момент у будівлі перебувало близько двох сотень людей.

Для цієї атаки росармія застосувала авіацію - по "Епіцентру" був зафіксований приліт двох КАБів. Протягом дня кількість жертв зростала, і станом на вечір було відомо, що внаслідок обстрілу загинули 5 осіб. Крім того, ще близько 40 людей постраждало.

В Харківській обласній прокуратурі пізно ввечері повідомили, що за даними поліції, 17 громадян вважалися на той момент зниклими безвісти. Також в прокуратурі оприлюднили відео влучання російських авіабомб по гіпермаркету.

Цю російську атаку різко засудили іноземні посадовці та організації, зокрема, вірдеагували в ООН. А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав не вестися на "казки про мир" після удару РФ по Харкову.

Детально по російський удар по харківському "Епіцентру" 26 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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