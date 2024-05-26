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У Старокостянтинові Хмельницької області зникла електроенергія

Старокостянтинів, Хмельницька область, Неділя 26 травня 2024 04:58
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У Старокостянтинові Хмельницької області зникла електроенергія Фото: росіяни ймовірно пошкодили енергоінфраструктуру в Хмельницькій області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Жителі Старокостянтинова у Хмельницькій області повідомляють про зникнення електроенергії в оселях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

Світло у будинках місцевих жителів зникло ісля ракетної атаки росіян по місту. На сайті Хмельницькобленерго відсутня інформація про аварійні відключення електроенергії.

Місцеві пабліки повідомляють, що пуски ракет по Старокостянтинову були комбінованими - після ракет Х-101 вдарили «Кинджали».

Масштабний обстріл України

В ніч на неділю, 26 травня, близько 2:30 повідомлялося про ймовірний пуск ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3.

Близько 3 ночі в Україні було оголошено масштабну тривогу через пуск росіянами ракет стратегічною авіацією.

О 4:28 Повітряні сили повідомили про зліт винищувача МіГ-31 та пуск аеробалістичної ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова.

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