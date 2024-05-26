Еще более 1100 захватчиков, самолет и 24 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 25 на 26 мая, составили 1110 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 501 190 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 17 боевых бронированных машин (ББМ) и 24 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 25.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, минувшей ночью россияне обстреляли Украину крылатыми ракетами и аэробаллистической ракетой "Кинжал". Основная атака была направлена на город Староконстантинов Хмельницкой области.
Кроме того, днем 25 мая агрессор обстрелял Харьков. В результате удара по торговому центру "Эпицентр" погибли 11 человек.
Также 25 мая бойцы 110-й бригады сбили в Донецкой области российский штурмовик Су-25.
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