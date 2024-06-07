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Ще понад 1000 загарбників, корабель і 64 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: за добу російська армія втратила корабель і понад 1000 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 6 на 7 червня, становили 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 516 080 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили корабель і 64 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані командування Сухопутніх військ ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 516 080 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків - 7834 (+6) од;
  • бойових броньованих машин - 15 096 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 13 437 (+64) од.;
  • РСЗВ - 1095 од.;
  • засоби ППО - 833 (+2) од.;
  • літаків - 357 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 886 (+40) од.;
  • крилатих ракет - 2270 од.;
  • кораблів/катерів - 28 (+1) од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18 416 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2238 (+8) од.

Нічний ракетно-дроновий обстріл України

Нагадаємо, в ніч на 7 червня російські військові запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". Згодом в Одесі пролунали вибухи.

Ближче до ранку росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Опісля пролунали вибухи у Хмельницькій області.

У Київській області через обстріл дронами і ракетами спалахнула пожежа на промисловому підприємстві.

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Війна Росії проти України