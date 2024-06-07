Еще более 1000 захватчиков, корабль и 64 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ночной ракетно-дроновый обстрел Украины

В ночь на 7 июня российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Позже в Одессе прогремели взрывы.

Ближе к утру россияне запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95. После этого прогремели взрывы в Хмельницкой области.

В Киевской области из-за обстрела дронами и ракетами вспыхнул пожар на промышленном предприятии.

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