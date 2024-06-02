Ще понад 1000 загарбників, 33 ББМ і 25 танків. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 1 на 2 червня, становили 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 509 860 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони не дозволяють росіянам просуватися у Харківській області, але загарбники мають успіх біля Часового Яру.
Минулої ночі окупанти знову атакували Україну дронами типу "Шахед". У низці областей оголошували тривогу.
Крім того, близько півночі у Дніпрі пролунали вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.