Еще более 1000 захватчиков, 33 ББМ и 25 танков. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 1 на 2 июня, составили 1080 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 509 860 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, Силы обороны не позволяют россиянам продвигаться в Харьковской области, но захватчики имеют успех у Часового Яра.
Прошлой ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами типа "Шахед". В ряде областей объявляли тревогу.
Кроме того, около полуночи в Днепре прогремели взрывы.
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