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Еще более 1000 захватчиков, 33 ББМ и 25 танков. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: за сутки Силы обороны ликвидировали более 1000 российских захватчиков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 1 на 2 июня, составили 1080 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 509 860 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 509 860 (+1080) человек ликвидировано;
  • танков - 7765 (+25) ед;
  • боевых бронированных машин - 14 980 (+33) ед;
  • артиллерийских систем - 13 233 (+49) ед;
  • РСЗО - 1089 (+1) ед;
  • средства ПВО - 821 (+6) ед;
  • самолетов - 357 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 699 (+82) ед;
  • крылатых ракет - 2268 (+38) ед;
  • кораблей/катеров - 27 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 092 (+86) ед;
  • специальной техники - 2195 (+14) ед.

Напомним, по данным ISW, Силы обороны не позволяют россиянам продвигаться в Харьковской области, но захватчики имеют успех у Часового Яра.

Прошлой ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами типа "Шахед". В ряде областей объявляли тревогу.

Кроме того, около полуночи в Днепре прогремели взрывы.

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Война России против Украины