У низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку дронами "Шахед"
Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу Shahed. У кількох південних областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Миколаївська, Херсонська області - загроза ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
У Повітняних силах уточнили, що БпЛА рухаються у південній частині Миколаївської області північно-західним курсом.
Станом на зараз, мапа повітряних тривог виглядає так:
Обстріли України 1 червня
Вдень у суботу, 1 червня, російські загарбники вдарили авіабомбами по дитячому садку в місті Мироноград Донецької області. Поранень зазнали п'ятеро людей.
Крім того, після 13:00 загарбники обстріляли Київський район Харкова. За останніми даними, внаслідок удару загинули дев'ятеро людей.
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