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У низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку дронами "Шахед"

Субота 01 червня 2024 23:22
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У низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку дронами "Шахед" Фото: росіяни запустили по Україні "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу Shahed. У кількох південних областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Миколаївська, Херсонська області - загроза ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

У Повітняних силах уточнили, що БпЛА рухаються у південній частині Миколаївської області північно-західним курсом.

Станом на зараз, мапа повітряних тривог виглядає так:

У низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку дронами &quot;Шахед&quot;

Обстріли України 1 червня

Вдень у суботу, 1 червня, російські загарбники вдарили авіабомбами по дитячому садку в місті Мироноград Донецької області. Поранень зазнали п'ятеро людей.

Крім того, після 13:00 загарбники обстріляли Київський район Харкова. За останніми даними, внаслідок удару загинули дев'ятеро людей.

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