У Дніпрі було чути вибухи

В районі міста Дніпро пролунали вибухи пізно ввечері, 1 червня. За мить після цього в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Дніпро ".

Звуки вибухів у Дніпрі було чутно приблизно о 23:37.

Зазначимо, що сигнал тривоги в області зазвучав десь за хвилину після цього.

Повітряна атака

Як попередили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України, тривога пов'язана з ворожими дронами-камікадзе. Так, фіксувався рух ударних безпілотників противника у бік Криворізького району Дніпропетровської області.

Наразі не уточнюється, чи пов'язані звуки вибухів, що чули у Дніпрі, з можливою роботою систем протиповітряної оборони у регіоні. В місцевій обласній військовій адміністрації та в мерії Дніпра повідомлень щодо вибухів немає.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, близько одинадцятої вечора стало відомо про запуск російськими окупантами дронів-камікадзе для чергової атаки по території України. В низці областей була оголошена повітряна тривога.