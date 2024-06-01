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У Дніпрі було чути вибухи

Дніпро, Субота 01 червня 2024 23:47
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У Дніпрі було чути вибухи Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Дніпро пролунали вибухи пізно ввечері, 1 червня. За мить після цього в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Звуки вибухів у Дніпрі було чутно приблизно о 23:37.

Зазначимо, що сигнал тривоги в області зазвучав десь за хвилину після цього.

Повітряна атака

Як попередили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України, тривога пов'язана з ворожими дронами-камікадзе. Так, фіксувався рух ударних безпілотників противника у бік Криворізького району Дніпропетровської області.

Наразі не уточнюється, чи пов'язані звуки вибухів, що чули у Дніпрі, з можливою роботою систем протиповітряної оборони у регіоні. В місцевій обласній військовій адміністрації та в мерії Дніпра повідомлень щодо вибухів немає.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, близько одинадцятої вечора стало відомо про запуск російськими окупантами дронів-камікадзе для чергової атаки по території України. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

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