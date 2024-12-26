Ще плюс 4000 місць. УЗ збільшує кількість вагонів на популярних маршрутах на свята

У передноворічний період "Укрзалізниця" поповнює склади популярних серед українців поїздів додатковими вагонами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що для того, аби забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, додають 52 вагони до поїздів по всій країні.
Зазначається, що одразу 5 вагонів додають до складу поїзда №79/80 сполученням "Львів - Київ - Дніпро".
Крім того, вагони додано до складу поїздів:
В УЗ наголосили, що в цілому це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках (для пасажирів по всій країні).
"Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп", - додали в акціонерному товаристві.
Уточнюється, що до Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.
У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд. У веб-версії сервісу доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".
Спершу новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі, тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів. 2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.
Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.
Нещодавно стало відомо про запуск у застосунку "Армія+" нової програми "Плюси". Вона, зокрема, пропонує спеціальний резерв квитків "Укрзалізниці" для військових.
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