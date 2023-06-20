У ще одній області Білорусі почали будувати "Лінію Хреніна"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" .

На околицях села Саки (Жабинківський район Брестської області) розпочалися роботи з інженерного обладнання вогневих позицій. Вони включають будівництво системи окопів, траншей і бліндажів.

Зауважимо, що відстань від місця будівництва до кордону з Польщею становить 28 км, а до кордону з Україною - 47 км.

Судячи з масштабів будівництва, можна зробити висновок, що поки йдеться про будівництво опорного пункту, що може бути елементом укріпленого району.

Зазначимо, що опорний пункт - це ділянка місцевості, частина району оборони, обладнані в інженерному відношенні, пристосовані до кругової оборони і обороняються взводом або ротою. Він складається з основних та запасних позицій відділень, вогневих позицій для бронетехніки та наданих вогневих засобів.

А укріплений район - це район місцевості, обладнаний в інженерному відношенні для оборони, лінія оборони у вигляді вузлів опору довгострокових укріплених позицій, які перебувають у взаємодії та утворюють загальну групу.

На будівництві опорного пункту задіяно, у тому числі й важку будівельну техніку як екскаватори та автокрани.

Повідомляється, що для обладнання опорного пункту планують використовувати укріплення із залізобетону "зуби дракона", автомобільні покришки, дошки, колоди та бетонні блоки. У роботах беруть участь "громадянські" будівельники та білоруські військові.

"Гаюн" передбачає, що створення опорного пункту в Жабинківському районі може бути пов'язане з підготовкою до проведення навчання з територіальною обороною або з підготовкою до оборони від потенційної зовнішньої військової агресії.

У моніторинговій групі також вважають, що від місцевої влади вимагали споруджувати укріплені райони та опорні пункти на "найнебезпечніших напрямках" - західних та південних регіонах Білорусі, що межують з країнами НАТО та Україною.

"Найімовірніше, концептуально "Лінія Хреніна" буде сукупністю взаємопов'язаних опорних пунктів і укріплених районів, які прикриватимуть об'єкти критичної інфраструктури та найбільш ймовірні напрямки потенційної військової агресії. Тримати оборону в укріплених районах будуть як територіальні війська, так і армія", - додали у "Гаюні".

"Лінія Хреніна"

Незважаючи на те, що лідер білоруського режиму Білорусі Олександр Лукашенко назвав "фейком" контрнаступ українських військ, він все ж таки вирішив збудувати фортифікаційні споруди біля українського кордону.

Лінію оборони прозвали на честь міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна.

Так, нещодавно в Гомельській області теж з'явилася лінія протитанкових укріплень. Її довжина сягає двох км. У мережі навіть з'явилися супутникові знімки, на яких видно "зуби дракона", окопи та рови.

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