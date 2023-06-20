В еще одной области Беларуси начали строить "Линию Хренина"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" .

В окрестностях села Саки (Жабинковский район Брестской области) начались работы по инженерному оборудованию огневых позиций. Они включают в себя строительство системы окопов, траншей и блиндажей.

Отметим, что расстояние от места строительства до границы с Польшей составляет 28 км, а до границы с Украиной - 47 км.

Судя по масштабам строительства, можно сделать вывод, что пока речь идет о строительстве опорного пункта, который может быть элементом укрепленного района.

Отметим, что опорный пункт - это участок местности, часть района обороны, оборудованные в инженерном отношении, приспособленные к круговой обороне и обороняемые взводом или ротой. Он стоит из основных и запасных позиций отделений, огневых позиций для бронетехники и приданных огневых средств.

А укрепленный район - это район местности, оборудованный в инженерном отношении для обороны, линия обороны в виде узлов сопротивления долговременных укрепленных позиций, которые находятся во взаимодействии и образуют общую группу.

На строительстве опорного пункта задействована, в том числе и тяжелая строительная техника как экскаваторы и автокраны.

Сообщается, что для оборудования опорного пункта планируют использовать укрепления из железобетона "зубы дракона", автомобильные покрышки, доски, бревна и бетонные блоки. В работах принимают участие "гражданские" строители и беларусские военные.

"Гаюн" предполагает, что создание опорного пункта в Жабинковском районе может быть связано с подготовкой к проведению учения с территориальной обороной либо же с подготовкой к обороне от потенциальной внешней военной агрессии.

В мониторинговой группе также считают, что от местных властей потребовали сооружать укрепленные районы и опорные пункты на "самых опасных направлениях" - западных и южных регионах Беларуси, который граничат со странами НАТО и Украиной.

"Вероятнее всего, концептуально "Линия Хренина" будет представлять собой совокупность взаимосвязанных опорных пунктов и укрепленных районов, которые будут прикрывать объекты критической инфраструктуры и наиболее вероятные направления потенциальной военной агрессии. Держать оборону в укрепленных районах будут как территориальные войска, так и армия", - добавили в "Гаюне".

"Линия Хренина"

Несмотря на то, что лидер белорусского режима Беларуси Александр Лукашенко назвал "фейком" контрнаступление украинских войск, он все же решил построить фортификационные сооружения возле украинской границы.

Линию оборону прозвали в честь министра обороны Беларуси Виктора Хренина.

Так, недавно в Гомельской области тоже появилась линия противотанковых укреплений. Ее длина достигает двух км. В сети даже появились спутниковые снимки, на которых видно "зубы дракона", окопы и рвы.

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