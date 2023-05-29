"Зуби дракона" під білоруським Гомелем простягнулися на два кілометри (супутникові знімки)

Під Гомелем у Білорусі, за 20 кілометрів від кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона", яку вже прозвали "Лінія Хреніна". ЇЇ довжина сягає двох кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Радіо Свобода опублікувала нові супутникові знімки лінії "зубів дракона" під Гомелем, зроблені компанією Planet Labs 25 травня.

Виходячи зі знімків стає зрозуміло, що довжина "Лінії Хреніна" становить близько двох кілометрів (400 метрів у західній частині та 1600 метрів у східній).

На північ від Гомеля, ближче до села Калініна, можна помітити також окопи та рови.

Фото: лінія "зубів дракона" на захід від траси М8, яка веде від Гомеля до кордону з Україною (Радіо Свобода)

Фото: лінія "зубів дракона" на схід від траси М8, яка веде від Гомеля до кордону з Україною (Радіо Свобода)

Фото: окопи на рови біля села Калініна (Радіо Свобода)

"Зуби дракона" в Білорусі

Попри те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "фейком" контрнаступ українських військ, він все ж вирішив збудувати фортифікаційні споруди поблизу українського кордону.

Нещодавно стало відомо, що за 10 кілометрів від Гомеля у напрямку до кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона". Крім того, повідомлялось, що зовсім поруч із зубами тривають будівельні роботи зі спорудження, імовірно, фортифікаційних споруд.

Пізніше в мережі з'явилося відео, на яких видно ці укріплення.