В еще одной стране ЕС украинцам предложат другой тип проживания: условия
Украинские беженцы в Чехии смогут получить разрешение на долгосрочное проживание вместо временной защиты. Такое предложение изменений в закон Lex Ukraine внесло Министерство внутренних дел страны.
Одним из условий получения нового статуса будет экономическая самодостаточность, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт чешского МВД.
3 апреля 2024 года Министерство внутренних дел Чехии представило поправки к закону Lex Ukraine. Правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев. В частности, украинцы смогут получить разрешение на долгосрочное проживание после выполнения условий.
Украинские беженцы, которые не нуждаются в помощи государства и экономически независимы от него, смогут выйти из статуса временной защиты и получить статус в соответствии с законом "О проживании иностранцев" в форме долгосрочного проживания, отмечается на сайте ведомства.
"Режим временной защиты для украинских беженцев будет действовать и дальше. Некоторые из них хотят остаться жить в Чехии длительно и иметь ясную перспективу. Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить разрешение на долгосрочное проживание, подобное тому, каким пользуются другие иностранцы из стран вне ЕС", – заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.
Возможность перехода с временной защиты на долгосрочное проживание будет касаться только тех беженцев, которые будут соответствовать условиям:
- минимальный срок пребывания в Чехии со временной защитой 2 года;
- экономическая независимость.
Процедура изменения статуса будет очень простой и похожей на процесс электронной регистрации для продления временной защиты.
В настоящее время в Чехии зарегистрированы 338 736 беженцев из Украины. Временная защита на европейском уровне будет действовать до марта 2025 года. Следующие шаги по статусу пребывания украинцев в ЕС планируется обсудить во втором квартале 2024 года.
Подобное предложение перехода украинцев со статуса временной защиты на разрешения на временное проживание представило и МВД Польши.
Напомним, мы писали, что в Польше предлагают предоставлять всем беженцам новый статус. Трехлетний вид на жительство не будет зависеть от наличия работы.
Также мы сообщали, что в Чехии готовят условия для украинцев, которые хотят остаться в стране. Одним из критериев будет экономическая самодостаточность.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.