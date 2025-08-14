UA

Ще одне "золото" для України: Роман Щербатюк виграв Всесвітні ігри-2025 з кікбоксингу

Роман Щербатюк виграв фінал Всесвітніх ігор-2025 з кікбоксингу (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Катерина Урсатій

Україна здобула ще одну медаль на Всесвітніх іграх-2025 у китайському Ченду – Роман Щербатюк впевнено переміг у фіналі кікбоксингу у ваговій категорії понад 91 кг.

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Роман Щербатюк переміг у фіналі

Український кікбоксер завоював золоту медаль Ігорах-2025, що проходять у китайському Ченду. У вирішальному бою у категорії понад 91 кг 28-річний спортсмен здолав турка Еміна Озера з рахунком 3:0.

Цей тріумф став другим поспіль для України у фіналах з кікбоксингу в Ченду. Раніше чемпіонський титул виборов Гліб Мазур, який також піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу.

Для Щербатюка це вже друга нагорода Всесвітніх ігор, адже у 2022 році він здобув бронзу.

Також напередодні українки Дарина Іванова та Аліна Мартинюк відзначилися перемогами у поєдинках за бронзові медалі з кікбоксингу WAKO.

Українська збірна у медальному заліку

Виступи українських спортсменів у Ченду приносять вражаючі результати.

Загалом у скарбничці нашої збірної вже 13 золотих, 9 срібних та 9 бронзових нагород.

З таким доробком команда посідає третє місце у загальному медальному заліку, зберігаючи шанси піднятися ще вище.

Україна