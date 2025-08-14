ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дві бронзи для України! Наші кікбоксерки вразили на Всесвітніх іграх-2025

Четвер 14 серпня 2025 10:45
UA EN RU
Дві бронзи для України! Наші кікбоксерки вразили на Всесвітніх іграх-2025 Дарина Іванова здобула бронзову нагороду на Всесвітніх іграх-2025 (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Катерина Урсатій

Українські спортсменки Дарина Іванова та Аліна Мартинюк стали бронзовими призерками Всесвітніх ігор-2025 у кікбоксингу WAKO, здобувши перемоги у поєдинках за третє місце у своїх вагових категоріях.

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Іванова вдруге бронзова призерка

На стадії півфіналу Дарина Іванова поступилася Юлії Саков з Ізраїлю, а у поєдинку за третє місце її суперницею стала туркеня Азізоглу.

Уже на старті бою українка взяла ініціативу: вона точніше влучала у ціль і виграла перший раунд з рахунком 3:0.

У другому раунді Іванова закріпила перевагу, продовжуючи домінувати над суперницею. Третій раунд міг завершитися достроковою перемогою, але навіть без цього українка здобула беззаперечну перемогу.

Таким чином, Дарина вдруге в кар’єрі стала бронзовою призеркою Всесвітніх ігор у ваговій категорії до 52 кг.

Мартинюк здобула ще одну "бронзу"

Аліна Мартинюк також боролася за третє місце у кікбоксингу WAKO, виступаючи у категорії до 60 кг. Суперницею українки була Сусанті Ндапатака з Індонезії.

Початок поєдинку був за українкою: Мартинюк точніше влучала у ціль, і судді віддали їй перевагу. Суперниця намагалася піти вперед і завершити бій достроково, але українка втримала перевагу і довела поєдинок до переможного результату.

Таким чином, ще одна бронза для України у кікбоксингу WAKO стала реальністю.

Раніше ми повідомляли, як "синьо-жовті" здобули 3 золоті нагороди з бойового самбо на Іграх-2025.

Також читайте, Україна виграла перші медалі Всесвітніх ігор у новому виді спорту з веслами та барабаном.

А ще вам буде цікаво, від чого довелося відмовитися "золотому" призеру Всесвітніх ігор з карате, щоб досягнути такого результату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія