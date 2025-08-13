Україна тріумфує на Всесвітніх іграх-2025: три "золота" у самбо

У шостий день Всесвітніх ігор-2025 українські самбісти вибороли три золоті медалі, здобувши максимальний результат у всіх фіналах, куди вийшли.

Як виступили українці

Від України на старт вийшли п’ятеро спортсменів: троє чоловіків та двоє жінок. Євгенія Поздня (до 65 кг) та Ангеліна Лисенко (до 72 кг) завершили виступи на чвертьфінальній стадії.

Натомість Андрій Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг) пробилися до фіналів.

Перемоги у фіналах

Першим "золото" здобув Кучеренко, який у вирішальному поєдинку переміг "нейтрального" Ролана Зіннатова.

Уже на початку бою українець відправив суперника в нокдаун ударом головою та довів рахунок до 6:1.

Другу перемогу святкував Руднєв. У фіналі він зустрівся з "нейтральним" Ованесом Абгаряном. Після безгольового старту бою українець провів серію результативних атак і виграв 3:0.

Заключне "золото" приніс Давиденко, триразовий бронзовий призер чемпіонатів світу.

У фіналі проти "нейтрального" Абусупьяна Аліханова він поступався за очками на екваторі бою, але наприкінці провів ефектний кидок і здобув перемогу 4:1.

Збірна України з бойового сатбо на Всесвітніх іграх-2025 (фото: facebook.com/minmolodsport)

Загальний медальний залік

Після успіху в самбо збірна України має вже 26 медалей Всесвітніх ігор-2025, з яких 11 - золоті.