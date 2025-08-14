Еще одно "золото" для Украины: Роман Щербатюк выиграл Всемирные игры-2025 по кикбоксингу

Украина завоевала еще одну медаль на Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду - Роман Щербатюк уверенно победил в финале кикбоксинга в весовой категории свыше 91 кг.
О результате соревнований сообщает РБК-Украина.
Украинский кикбоксер завоевал золотую медаль Игорах-2025, проходящих в китайском Чэнду. В решающем бою в категории свыше 91 кг 28-летний спортсмен одолел турка Эмина Озера со счетом 3:0.
Этот триумф стал вторым подряд для Украины в финалах по кикбоксингу в Чэнду. Ранее чемпионский титул завоевал Глеб Мазур, который также поднялся на высшую ступеньку пьедестала.
Для Щербатюка это уже вторая награда Всемирных игр, ведь в 2022 году он завоевал бронзу.
Также накануне украинки Дарья Иванова и Алина Мартынюк отметились победами в поединках за бронзовые медали по кикбоксингу WAKO.
Выступления украинских спортсменов в Чэнду приносят впечатляющие результаты.
Всего в копилке нашей сборной уже 13 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград.
С таким заделом команда занимает третье место в общем медальном зачете, сохраняя шансы подняться еще выше.
