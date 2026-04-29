Ще одне місто на Донеччині залишилось без газу через російські обстріли

Через критичні пошкодження інфраструктури після російських обстрілів місто Миколаївка на Донеччині залишилось без газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Донецькоблгазу".
"На жаль, у Миколаївці через російські обстріли зафіксовано критичні пошкодження газових мереж", - йдеться у повідомленні "Донецькоблгазу".
Зазначається, що через різке зростання втрат газу та зниження тиску в розподільчих газопроводах фахівці змушені були перекрити подачу газу до міста від газорозподільчої станції "Слов’янська ДРЕС".
"Фахівці компанії контролюють ситуацію та оцінюють наслідки пошкоджень", - додали у компанії.
Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України запровадив для прифронтових регіонів спеціальну ціну на газ. Вона діятиме для виробників електроенергії.
Згідно з рішенням українського уряду, природний газ за ціною до 19 тисяч гривень за тисячу кубометрів продаватимуть виробникам електроенергії на теплових електростанціях та на газотурбінних і газопоршневих установках.
У Міністерстві енергетики пояснили, що таке рішення важливе, оскільки багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансованість енергосистеми під час пікових навантажень.