Ще одне місто на Донеччині залишилось без газу через російські обстріли

10:13 29.04.2026 Ср
2 хв
Ворог завдав критичних пошкоджень газовій інфраструктурі
aimg Костянтин Широкун
Фото: Миколаївка Донецької області залишилась без газу через удари РФ (Getty Images)

Через критичні пошкодження інфраструктури після російських обстрілів місто Миколаївка на Донеччині залишилось без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Донецькоблгазу".

"На жаль, у Миколаївці через російські обстріли зафіксовано критичні пошкодження газових мереж", - йдеться у повідомленні "Донецькоблгазу".

Зазначається, що через різке зростання втрат газу та зниження тиску в розподільчих газопроводах фахівці змушені були перекрити подачу газу до міста від газорозподільчої станції "Слов’янська ДРЕС".

"Фахівці компанії контролюють ситуацію та оцінюють наслідки пошкоджень", - додали у компанії.

Також ми писали, що у листопаді місто Лиман у Донецькій області повністю залишилось без газу після масованих ударів росіян по енергетичній інфраструктурі.

Прифронтові регіони отримали спеціальну ціну на газ

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України запровадив для прифронтових регіонів спеціальну ціну на газ. Вона діятиме для виробників електроенергії.

Згідно з рішенням українського уряду, природний газ за ціною до 19 тисяч гривень за тисячу кубометрів продаватимуть виробникам електроенергії на теплових електростанціях та на газотурбінних і газопоршневих установках.

У Міністерстві енергетики пояснили, що таке рішення важливе, оскільки багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансованість енергосистеми під час пікових навантажень.

