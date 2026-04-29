Еще один город в Донецкой области остался без газа из-за российских обстрелов

10:13 29.04.2026 Ср
2 мин
Враг нанес критические повреждения газовой инфраструктуре
aimg Константин Широкун
Фото: Николаевка Донецкой области осталась без газа из-за ударов РФ (Getty Images)

Из-за критических повреждений инфраструктуры после российских обстрелов город Николаевка Донецкой области остался без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Донецкоблгаза".

"К сожалению, в Николаевке из-за российских обстрелов зафиксированы критические повреждения газовых сетей", - говорится в сообщении "Донецкоблгаза".

Отмечается, что из-за резкого роста потерь газа и снижения давления в распределительных газопроводах специалисты вынуждены были перекрыть подачу газа в город от газораспределительной станции "Славянская ГРЭС".

"Специалисты компании контролируют ситуацию и оценивают последствия повреждений", - добавили в компании.

Также мы писали, что в ноябре город Лиман в Донецкой области полностью остался без газа после массированных ударов россиян по энергетической инфраструктуре.

Прифронтовые регионы получили специальную цену на газ

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины ввел для прифронтовых регионов специальную цену на газ. Она будет действовать для производителей электроэнергии.

Согласно решению украинского правительства, природный газ по цене до 19 тысяч гривен за тысячу кубометров будут продавать производителям электроэнергии на тепловых электростанциях и на газотурбинных и газопоршневых установках.

В Министерстве энергетики объяснили, что такое решение важно, поскольку многие электростанции в прифронтовых регионах работают на газе и обеспечивают сбалансированность энергосистемы во время пиковых нагрузок.

