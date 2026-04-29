Еще один город в Донецкой области остался без газа из-за российских обстрелов

"К сожалению, в Николаевке из-за российских обстрелов зафиксированы критические повреждения газовых сетей", - говорится в сообщении "Донецкоблгаза".

Отмечается, что из-за резкого роста потерь газа и снижения давления в распределительных газопроводах специалисты вынуждены были перекрыть подачу газа в город от газораспределительной станции "Славянская ГРЭС".

"Специалисты компании контролируют ситуацию и оценивают последствия повреждений", - добавили в компании.

Также мы писали, что в ноябре город Лиман в Донецкой области полностью остался без газа после массированных ударов россиян по энергетической инфраструктуре.