Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ще одна область отримала нового керівника Нацполіції

15:51 25.05.2026 Пн
1 хв
Хто очолив ГУ Нацполіції Хмельниччини?
aimg Марія Науменко
Фото: новий начальник Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Іван Іщенко (t.me/khmelnytskaODA)

У Хмельницькій області призначили нового начальника Головного управління Національної поліції. Посаду обійняв полковник поліції Іван Іщенко.

Нового очільника поліції області представив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

У Хмельницькій ОВА подякували попередньому керівнику обласної поліції Руслану Герасимчуку за службу та внесок у безпеку регіону.

"Дякую Руслану Герасимчуку за багаторічну службу, професійність і внесок у безпеку жителів області", - зазначив Тюрін.

Водночас він побажав Івану Іщенку успіхів на новій посаді та наголосив на важливості взаємодії поліції з органами влади в умовах воєнного стану.

За словами голови ОВА, сьогодні правоохоронці виконують не лише традиційні функції із забезпечення правопорядку, а й завдання, пов’язані з обороною держави.

"Головне завдання залишається незмінним - підтримання порядку, боротьба зі злочинністю та захист прав і свобод людей", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше нового керівника отримала й поліція Київської області. Начальником ГУ Нацполіції Київщини тоді призначили Андрія Рубеля.

До цього він очолював Департамент стратегічних розслідувань НПУ, а також керував поліцією Харківської області.

