Еще одна область получила нового руководителя Нацполиции

Нового руководителя полиции области представил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"Спасибо Руслану Герасимчуку за многолетнюю службу, профессионализм и вклад в безопасность жителей области", - отметил Тюрин.

В то же время он пожелал Ивану Ищенко успехов на новой должности и подчеркнул важность взаимодействия полиции с органами власти в условиях военного положения.

По словам главы ОГА, сегодня правоохранители выполняют не только традиционные функции по обеспечению правопорядка, но и задачи, связанные с обороной государства.

"Главная задача остается неизменной - поддержание порядка, борьба с преступностью и защита прав и свобод людей", - подчеркнул он.