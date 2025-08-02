Ще одна країна висунула Трампа на Нобелівську премію миру

Камбоджа оголосила про намір висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це вже не перша країна, яка номінує Трампа на цю нагороду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Камбоджа висуне кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Віце-прем'єр-міністр Камбоджі Сан Чантол підтвердив план висунути Трампа на премію.
Виступаючи раніше перед журналістами у столиці Пномпені, Чантол подякував Трампу за встановлення миру та сказав, що він заслуговує на номінацію на премію, найвищу міжнародну нагороду, що вручається особі чи організації, яка, як вважається, зробила найбільше для "розвитку дружби між народами".
Як повідомляє Reuters, саме заклик Трампа минулого тижня вирвав з глухого кута зусилля щодо припинення найзапекліших бойових дій між Таїландом і Камбоджею за понад десять років, що призвело до переговорів у Малайзії в понеділок.
Після оголошення перемир'я речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила у своєму дописі на X, що Трамп домігся цього.
"Дайте йому Нобелівську премію миру!", – сказала вона.
Відомо, що щонайменше 43 людини загинули внаслідок запеклих зіткнень, які тривали п'ять днів і змусили переміщувати понад 300 000 людей по обидва боки кордону.
"Ми визнаємо його великі зусилля щодо миру", - сказав Чантол.
Він також додав, що його країна також вдячна за знижену тарифну ставку на 19%.
Зауважимо, що минулого місяця Пакистан заявив, що рекомендуватиме Трампа на Нобелівську премію миру за його роботу зі сприяння врегулюванню конфлікту з Індією, а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху минулого місяця заявив, що й сам висунув кандидатуру Трампа на цю премію.
Нагадаємо, що конфлікт між Таїландом і Камбоджею розгорівся 24 липня 2025 року внаслідок зіткнень на спірній території, де обидві сторони перейшли до застосування артилерії, ракет і авіанальотів.
Вже 28 липня в Куала-Лумпурі під егідою прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, президента США Дональда Трампа і представників Китаю було досягнуто безумовного і негайного перемир'я між Таїландом і Камбоджею.
Перемир'я набуло чинності опівночі і передбачає відновлення високорівневої комунікації, створення механізмів моніторингу та подальшу зустріч військових командирів.
Варто додати, що президент Трамп заявив, що Таїланд і Камбоджа досягли перемир'я саме завдяки його втручанню.