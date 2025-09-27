Ще одна країна попросила Трампа виступити "миротворцем"

Президент Південної Кореї звернувся до Трампа з проханням стати "миротворцем". Він попросив американського лідера спробувати повернути північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до переговорів.

За словами міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона, Трамп нібито пристав на цю пропозицію.

Глава МЗС сказав, що президент США "висловив свою готовність знову співпрацювати з Північною Кореєю", хоча Білий дім поки що не повідомляв про це.

Трамп та Кім Чен Ин

Нагадаємо, під час свого першого президентського терміну Трамп у 2018 році провів переговори з Кім Чен Ином у Сінгапурі, а роком пізніше у Ханої відбулася друга офіційна зустріч.

Влітку 2019 року Трамп відвідав демілітаризовану зону на кордоні Північної та Південної Кореї. Метою переговорів було ядерне роззброєння КНДР, проте американський лідер не досяг успіху.

Восени 2019 року Північна Корея звинуватила США у провалі переговорів, а Трамп розкритикував Кім Чен Ина і вимагав "провести денуклеаризацію, як було обіцяно". Після цього відносини країн погіршилися.

Після повернення до Овального кабінету у січні 2025 року Дональд Трамп заявляв, що планує відновити переговори з північнокорейським диктатором.