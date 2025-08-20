ua en ru
Ще одна країна готова зробити внесок у гарантії безпеки для України

Швеція, Середа 20 серпня 2025 17:26
Ще одна країна готова зробити внесок у гарантії безпеки для України Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Швеція готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України. Зокрема, країна може допомогти з повітряним спостереженням та військово-морськими ресурсами.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

"Ми хочемо бути залучені, але це має відбуватися безпечним та надійним способом, і ми повинні знати, на що йдемо", - зазначив Крістерссон.

Водночас прем'єр не сказав, чи планує Швеція відправляти свої сухопутні війська в Україну. Він наголосив на важливості того, щоб Україна могла захищати свою країну таким чином, щоб стримувати Росію від майбутніх нападів.

"Я не думаю, що йдеться про перекидання дуже великих військ з інших країн до України, а про те, щоб Україна сама могла нести відповідальність за свою країну настільки переконливо, що Росія не спробує це зробити знову", - підкреслив Крістерссон.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів.

