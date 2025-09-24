ua en ru
Ще одна країна готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна

США, Середа 24 вересня 2025 19:37
Ще одна країна готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна Фото: Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним без жодних попередніх умов (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса запропонував провести у своїй країні зустріч на рівні лідерів України і РФ.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на допис Володимира Зеленського в Telegram.

Український лідер зустрівся зі своїм південно-африканським колегою на полях Генеральної Асамблеї ООН. Зеленський розповів Рамафосі про посилення країною-агресоркою дронових ударів по цивільних об'єктах, а також поінформував про ситуацію на фронті.

"На відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов", - наголосив український президент.

Він також подякував президенту ПАР за залученість країни до мирного процесу і готовність прийняти зустріч на такому рівні.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно заявив, що керівництву РФ неодноразово пропонували зустріч на рівні лідерів у різних країнах і містах.

Зокрема, таку пропозиції висували команди президента США Дональда Трампа, лідери європейських країн, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, а також президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Раніше ми писали, що після двох безрезультатних раундів переговорів у Стамбулі, українська та російська делегації дійшли згоди, що для досягнення результату є необхідність в особистій зустрічі Зеленського та російського диктатора.

У серпні президент України заявив про готовність до зустрічі з РФ на рівні лідерів, проте Москва продовжує бойові дії та висуває нові умови.

У Кремлі також казали про готовність Путіна зустрітися з Зеленським, але при цьому висували неприйнятні капітулянтські умови. На початку вересня російський диктатор запропонував провести зустріч в Москві, проте президент України відповів відмовою.

