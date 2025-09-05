ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ще одна країна ЄС виключила відправку військових до України

Хорватія, П'ятниця 05 вересня 2025 21:49
UA EN RU
Ще одна країна ЄС виключила відправку військових до України Ілюстративне фото: Хорватія не буде відправляти війська в Україну (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Хорватія не планує відправляти своїх військових в Україну в рамках надання Києву гарантій безпеки. Натомість країна продовжить допомагати Україні усім, що робила у минулому - озброєнням, фінансуванням та іншим.

Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич під час пресконференції у Загребі зі словенським міністром оборони Борутом Сайовичем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HRT.

Анушич заявив, що Хорватія не планує відправляти військових в Україну. Хорватська армія до цього не готова, а уряд не хоче робити такі кроки.

"Останніми днями події розвиваються дуже швидко, і в деяких рішеннях, ухвалених певними країнами-членами НАТО та "коаліцією рішучих", згадується можливість відправки цих солдатів. Хорватія не бере в цьому участі", - сказав міністр.

Анушич при цьому поспішив додати, що Хорватія продовжить підтримку України, як робила і до цього.

"У всьому, у чому ми допомагали досі - політична підтримка, допомога з обладнанням, зброєю та фінансова допомога, все, що потрібно", - запевнив він.

Хорватія, зазначимо, 5 вересня оголосила про те, що надаватиме допомогу Україні в рамках коаліції дронів. Країна приєднається до цієї ініціативи та зробить в неї суттєвий внесок.

Відправка іноземних військ до України

Нагадаємо, 4 вересня за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн, "погодилися спрямувати війська в Україну аби забезпечити підтримку української території наступного дня після припинення вогню або встановлення миру".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вже є попереднє розуміння щодо кількості солдатів, а їхня присутність охоплюватиме небо, море та сушу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хорватия Гарантії безпеки
Новини
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії