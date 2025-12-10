Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років: як це працюватиме

Австралія стала першою країною у світі, яка повністю заборонила користування соцмережами для дітей віком до 16 років. Обмеження почали діяти відсьогодні, 10 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters .

Найбільші платформи - TikTok, YouTube, Instagram та Facebook - зобов’язані блокувати доступ неповнолітнім або сплатити штрафи до 49,5 млн австралійських доларів (33 млн доларів США).

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе назвав ухвалення закону "гордим днем" для австралійських сімей та переконаний, що нові правила істотно зменшать шкоду від соцмереж для психічного здоров’я підлітків. За його словами, це "одна з найбільших соціальних реформ", яка може стати прикладом для інших країн.

Як працюватиме заборона

Нові правила охоплюють 10 найбільших соцмереж. Платформи повинні впровадити систему перевірки віку, яка може включати:

визначення віку за поведінковими ознаками,

завантаження селфі для вікової оцінки,

надання документів або банківських даних.

Комісар з онлайн-безпеки Джулі Інман Грант повідомила, що батьки в США та інших країнах уже закликають свої уряди наслідувати приклад Австралії.

При цьому компанія X Ілона Маска стала останньою з платформ, що погодилися виконати вимоги.

Що кажуть критики

Попри широкий суспільний запит, новий закон розкритикували технологічні компанії та групи із захисту свободи слова. Вони вказують, що заборона може обмежити доступ молоді до спілкування та підтримки. Дехто з підлітків також висловив побоювання, що відсутність соцмереж погіршить їхній психічний стан та ізолює від спільнот, які допомагають знайти однодумців.

За даними уряду, перед набуттям чинності заборони 86% дітей віком 8-15 років активно користувалися соцмережами.