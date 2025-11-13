UA

Ще одна фігурантка справи "Мідас" отримала запобіжний захід

Ілюстративне фото: ще одна фігурантка справи "Мідас" отримала запобіжний захід (energoatom com ua)
Автор: Наталія Кава

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Людмилі Зоріній, одній із фігуранток справи про масштабну корупцію в енергетичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою або заставі у понад 15 млн грн, вважаючи, що підозрювана може впливати на свідків і знищувати докази.

За даними слідства, Зоріна працювала у так званому "бек-офісі", який займався легалізацією коштів. Під час обшуків у неї вилучили понад 105 тисяч доларів готівкою та автомобіль вартістю понад 1 млн гривень.

Підозрювана просила суд не відправляти її під арешт, заявивши, що хоче “просто поїхати до дитини” і зобов’язалася приходити на всі виклики.

"Я дійсно не винна. Я взагалі не знала про це злочинне угруповання", - сказала вона у суді.

Втім, суд ухвалив рішення взяти Зоріну під варту до 8 січня 2026 року. Альтернативою визначено 12 млн грн застави.

У разі внесення застави підозрювана буде зобов’язана:

  • прибувати на всі виклики слідства та суду;
  • не залишати Київ і область без дозволу;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • утриматись від спілкування з іншими фігурантами;
  • здати закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет контролю.

Схема Міндича

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура встановили, що в Україні діяла злочинна організація, яка систематично отримувала хабарі від контрагентів державної компанії "Енергоатом".

До складу угруповання, за даними слідства, входили бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк і виконавчий директор із безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов. Миронюку та Басову вже обрано запобіжні заходи у вигляді арешту, тоді як Міндічу лише повідомлено про підозру - він нещодавно виїхав за кордон.

Слідчі з’ясували, що організація мала власний офіс для відмивання грошей, який розташовувався у приміщенні, що належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача. Через цей офіс, за оцінками НАБУ і САП, могло пройти близько 200 мільйонів доларів.

Правоохоронці також стверджують, що частину коштів особисто забирав колишній віцепрем’єр і міністр національної єдності Олексій Чернишов. На оприлюднених НАБУ аудіозаписах розмов учасників фігурує й чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

Після оприлюднення матеріалів прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Галущенко подав заяву про відставку. Відповідне подання вже внесено до Верховної Ради.

Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.

