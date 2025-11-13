Ще одна фігурантка справи "Мідас" отримала запобіжний захід

Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою або заставі у понад 15 млн грн, вважаючи, що підозрювана може впливати на свідків і знищувати докази.

За даними слідства, Зоріна працювала у так званому "бек-офісі", який займався легалізацією коштів. Під час обшуків у неї вилучили понад 105 тисяч доларів готівкою та автомобіль вартістю понад 1 млн гривень.

Підозрювана просила суд не відправляти її під арешт, заявивши, що хоче “просто поїхати до дитини” і зобов’язалася приходити на всі виклики.

"Я дійсно не винна. Я взагалі не знала про це злочинне угруповання", - сказала вона у суді.

Втім, суд ухвалив рішення взяти Зоріну під варту до 8 січня 2026 року. Альтернативою визначено 12 млн грн застави.

У разі внесення застави підозрювана буде зобов’язана: