Общество Образование Деньги Изменения

Еще одна фигурантка дела "Мидас" получила меру пресечения

Иллюстративное фото: еще одна фигурантка дела "Мидас" получила меру пресечения (energoatom com ua)
Автор: Наталья Кава

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Людмиле Зориной, одной из фигуранток дела о масштабной коррупции в энергетической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей или залоге в более 15 млн грн, считая, что подозреваемая может влиять на свидетелей и уничтожать доказательства.

По данным следствия, Зорина работала в так называемом "бэк-офисе", который занимался легализацией средств. Во время обысков у нее изъяли более 105 тысяч долларов наличными и автомобиль стоимостью более 1 млн гривен.

Подозреваемая просила суд не отправлять ее под арест, заявив, что хочет "просто поехать к ребенку" и обязалась приходить на все вызовы.

"Я действительно не виновата. Я вообще не знала об этой преступной группировке", - сказала она в суде.

Впрочем, суд принял решение взять Зорину под стражу до 8 января 2026 года. Альтернативой определено 12 млн гривен залога.

В случае внесения залога подозреваемая будет обязана:

  • прибывать на все вызовы следствия и суда;
  • не покидать Киев и область без разрешения;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • воздержаться от общения с другими фигурантами;
  • сдать загранпаспорт;
  • носить электронный браслет контроля.

 

Схема Миндича

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура установили, что в Украине действовала преступная организация, которая систематически получала взятки от контрагентов государственной компании "Энергоатом".

В состав группировки, по данным следствия, входили бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов. Миронюку и Басову уже избраны меры пресечения в виде ареста, тогда как Миндичу только сообщено о подозрении - он недавно выехал за границу.

Следователи выяснили, что организация имела собственный офис для отмывания денег, который располагался в помещении, принадлежащем семье бывшего народного депутата Андрея Деркача. Через этот офис, по оценкам НАБУ и САП, могло пройти около 200 миллионов долларов.

Правоохранители также утверждают, что часть средств лично забирал бывший вице-премьер и министр национального единства Алексей Чернышов. На обнародованных НАБУ аудиозаписях разговоров участников фигурирует и действующий министр юстиции Герман Галущенко.

После обнародования материалов премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко подал заявление об отставке. Соответствующее представление уже внесено в Верховную Раду.

Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.

