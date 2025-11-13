Еще одна фигурантка дела "Мидас" получила меру пресечения

Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей или залоге в более 15 млн грн, считая, что подозреваемая может влиять на свидетелей и уничтожать доказательства.

По данным следствия, Зорина работала в так называемом "бэк-офисе", который занимался легализацией средств. Во время обысков у нее изъяли более 105 тысяч долларов наличными и автомобиль стоимостью более 1 млн гривен.

Подозреваемая просила суд не отправлять ее под арест, заявив, что хочет "просто поехать к ребенку" и обязалась приходить на все вызовы.

"Я действительно не виновата. Я вообще не знала об этой преступной группировке", - сказала она в суде.

Впрочем, суд принял решение взять Зорину под стражу до 8 января 2026 года. Альтернативой определено 12 млн гривен залога.

В случае внесения залога подозреваемая будет обязана: