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Ще одна європейська країна припиняє обмін готівкової гривні на євро

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Україна, Вівторок 20 грудня 2022 12:58
Ще одна європейська країна припиняє обмін готівкової гривні на євро Фото: НБУ припинив обмін готівкової гривні на євро в Італії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Програма обміну готівкової гривні на євро для українських біженців в Італії завершується 21 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Програма обміну завершується через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну", - йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 16 грудня 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Італії понад 10,0 млн гривень.

Нагадаємо, з початку війни Національним банком України було укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції, Нідерландів, Італії та інших країн. Обмін здійснювався за офіційним курсом НБУ.

За повідомлення центрального банку Швеції, НБУ оголосив, що хоче розірвати угоди з європейськими центральними банками.

Програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), Німеччині (30 жовтня), Швейцарії (25 листопада), Литві (5 грудня 2022 року), на Мальті (7 грудня 2022 року), а також у Нідерландах, Бельгії та Латвії (9 грудня).

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