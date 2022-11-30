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Ще одна європейська країна припинить обмін готівкової гривні на місцеву валюту

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Україна, Середа 30 листопада 2022 12:29
Ще одна європейська країна припинить обмін готівкової гривні на місцеву валюту Фото: Швеція припинить обмін готівкових гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Центральний банк Швеції (Ріксбанк) з 21 грудня припинить обмін готівкових гривень українських біженців на шведські крони. Попит на обмін сильно впав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

Як зазначається у повідомленні, у червні 2022 року Ріксбанк підписав з Національним банком України (НБУ) угоду, яка дала українським біженцям можливість обміняти гривні на шведські крони.

"Попит на обмін гривні нині значно знизився, і тому НБУ оголосив, що хоче розірвати угоди як із Ріксбанком, так і з іншими європейськими центральними банками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з початку війни Національним банком України було укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції, Нідерландів та Італії та інших країн. Обмін здійснювався за офіційним курсом НБУ.

Останнім часом європейські країни почали скасовувати обмін місцевих валют на гривню.

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