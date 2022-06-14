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Обменять наличные гривны на евро можно будет еще в одной стране ЕС

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Украина, Вторник 14 июня 2022 09:18
Обменять наличные гривны на евро можно будет еще в одной стране ЕС Фото: гривны можно обменять на евро в Нидерландах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины подписал соглашение центральным банком Нидерландов. Соглашение открывает для украинцев возможность обмена наличной гривны на евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НБУ Кирилла Шевченко в Facebook.

"Уже до конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро. Лимит в рамках соглашения - до 10 000 грн на одного человека", - написал он.

По его данным, поддержку по обмену обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране.

Напомним, ранее договоренности по обмена наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции.

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Национальный банк Украины
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