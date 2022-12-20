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Еще одна европейская страна прекращает обмен наличной гривны на евро

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Украина, Вторник 20 декабря 2022 12:58
Еще одна европейская страна прекращает обмен наличной гривны на евро Фото: НБУ прекратил обмен наличной гривны на евро в Италии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Программа обмена наличной гривны на евро для украинских беженцев в Италии завершается 21 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Программа обмена завершается из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена", - говорится в сообщении.

В целом по состоянию на 16 декабря 2022 за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Италии более 10,0 млн гривен.

Напомним, с начала войны Национальным банком Украины были заключены соглашения об обмене наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции, Нидерландов, Италии и других стран. Обмен производился по официальному курсу НБУ.

По сообщению центрального банка Швеции, НБУ объявил, что хочет расторгнуть соглашения с европейскими центральными банками.

Программы обмена уже завершились в Польше (9 сентября 2022), Германии (30 октября), Швейцарии (25 ноября), Литве (5 декабря 2022), на Мальте (7 декабря 2022), а также в Нидерландах, Бельгии и Латвии. (9 декабря).

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